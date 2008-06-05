НУ-НС торопит БЮТ с заменой для Портнова

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" призывает БЮТ уже сегодня внести новую кандидатуру на должность главы Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, предыдущий кандидат на эту должность Андрей ПОРТНОВ снял свою кандидатуру не потому, что этого требовал НУ-НС. «Он сам себя снял с этой должности публичными комментариями, которые шли в разрез с вопросами этики внутри коалиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что БЮТ должен уже сегодня внести новую кандидатуру с тем, чтобы ее обсудили в сессионном зале, и коалиция примет по ней решение. «Нас всех должны интересовать те принципы, которые новый руководитель Фонда госимущества будет исповедовать», - сказал лидер НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, народный депутат БЮТ, назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества, А.ПОРТНОВ сегодня отказался от намерений занять должность главы ФГИУ.

По его словам, он принял такое решение ради единства коалиции и ускорения смены руководства ФГИУ.

А.ПОРТНОВ напомнил: фракция НУ-НС сделала заявление, что проголосует за освобождение Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ, если БЮТ отзовет кандидатуру А.ПОРТНОВА.

«Поэтому я своим заявлением о снятии кандидатуры предоставляю такую возможность своим коллегам по коалиции выполнить коалиционные договоренности и проголосовать за кадровую ротацию в Фонде госимущества», - сказал депутат.

Он также сообщил, что фракция БЮТ будет требовать, чтобы именно сегодня в парламенте состоялось голосование по отставке В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.