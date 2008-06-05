Лужков предлагает забрать Крым у Украины

Мэр Москвы Юлий ЛУЖКОВ высказывается за поднятие вопроса о возвращении России Крыма и Севастополя.

Такое мнение он выразил в интервью «Российской газете», опубликованном сегодня.

Комментируя вчерашнее решение Государственной думы Российской Федерации (Госдума приняла обращение к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьеру Владимиру ПУТИНУ, в котором депутаты предлагают России выйти из договора о дружбе с Украиной в случае, если она продолжит так же форсированно стремиться к вступлению в НАТО), Ю.ЛУЖКОВ назвал его половинчатым решением.

«Нам нужно выходить из договора о дружбе нерушимой в любом случае, будет Украина вступать в НАТО или не будет», - отметил мэр Москвы.

«Я об этом прямо заявил во время недавней поездки в Севастополь. Украинцы обвинили меня в желании пропиарить себя таким способом. Но какой же это пиар, если о том же самом я говорил в Совете Федерации еще в 1998 году, когда только обсуждался проект этого договора? И тогда я категорически возражал против его заключения, так как уже шло преследование русского языка на Украине, и уже тогда она рвалась в НАТО... А сейчас можно лишь констатировать, что бежит туда бегом. Но я говорю о руководстве Украины, а не украинском народе», - подчеркнул он.

Ю.ЛУЖКОВ убежден, что решение о выходе из договора России надо принять до октября текущего года или хотя бы приостановить его, чтобы «заключить новый договор и заняться вопросом возвращения России Крыма и Севастополя».

«Где же нам без них размещать тот же Черноморский флот, который сейчас стал в четыре раза слабее турецкого? Украина же еще недавно брала деньги за проход наших судов из Азовского моря в Черное море», - отметил он.

Отвечая на вопрос, существуют ли реальные механизмы для возвращения Крыма и Севастополя, Ю.ЛУЖКОВ сказал, что для этого нужно остановить договор и перевести этот территориальный спор в международные правовые организации, решать его спокойно, без каких-либо силовых приемов, за столом переговоров.

Как сообщал УНИАН, 22 мая МИД России ввело ограничения на въезд в Россию ряда украинских политиков. Такое решение было принято в связи с запретом мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезжать на территорию Украины из-за его высказываний относительно статуса Севастополя.