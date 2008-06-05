Билозир просит не путать книжные магазины с казино

Народные депутаты, члены партии «Единый Центр» будут лоббировать в Верховной Раде продолжение на три года (до 2012 года) особого режима налогообложения субъектов издательского дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом во время круглого стола, посвященного поддержке книгоиздания в Украине (инициированного «Единым Центром») сообщила народный депутат Оксана БИЛОЗИР.

По ее словам, «Единый Центр» подготовил соответствующий законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Законы Украины «О едином таможенном тарифе», «О налоге на добавленную стоимость», «О налогообложении прибыли предприятий».

«Эти изменения не только продолжат срок действия таможенных и налоговых льгот для ввоза в Украину полиграфической продукции, но и освободят от налогообложения прибыли украинских издательств до 1 января 2012 года», – отмечает О.БИЛОЗИР.

Во время круглого стола, в котором приняли участие руководители ряда ведущих украинских издательств, обсуждалось введение импортной пошлины в качестве компенсационной меры субсидирования книгоиздательства. «Рынок практически монополизирован продукцией иностранных издателей, доля российской книги на украинском рынке достигает 90%, – отметила О.БИЛОЗИР. – Поэтому отчисление определенного процента с импортной книги в поддержку украинской стало бы существенным толчком для развития отечественного книгоиздательства».

Издатели одобрили подавляющее большинство инициатив «Единого Центра», отметив первоочередную значимость таких предложенных мер, как усовершенствование системы кредитования путем частичного покрытия расходов в уплату процентов, продолжение преференций для украинской книги и для сферы ее распространения.

«Необходимо ввести благоприятный экономический режим для книжных магазинов, ведь книга – это общественный продукт высокой стоимости, и нельзя устанавливать для книжных магазинов такую же арендную плату, как для супермаркетов или казино», – заметила О.БИЛОЗИР.

Она также добавила, что «Единый Центр» предлагает законотворцам подумать над установлением определенной квоты (например, 30%) для украинской книги на полках магазинов, а также над целесообразностью отнести рекламу книг к социальной рекламе.