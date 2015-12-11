В УКРОПе считают преждевременным вопрос отставки Яценюка, а за увольнение Шокина готовы подписаться еще раз

Такое мнение выразил народный депутат и член политсовета УКРОПа Виталий Куприй в эфире программы «О политике» на «Эспрессо ТВ».

В частности, нардеп отметил, что сегодня существует опасность концентрации власти в государстве в руках президента и его политической силы.

«Пока мы не найдем замены действующему премьеру, о его отставке говорить преждевременно, потому что нарушится баланс во власти. Если на эту должность придет человек от «Блока Петра Порошенко», будем иметь узурпацию власти», – пояснил политик.

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Виталий Куприй также высказался за отставку Генерального прокурора Виктора Шокина. «Я одним из первых поставил подпись за отставку Шокина и готов сделать это еще раз, – сказал он, комментируя исчезновение сегодня в парламенте подписных листов за отставку главы Генпрокуратуры. – К сожалению, отставки Генпрокурора трудно достичь, потому что есть определенные силы в парламенте, которые по указанию сверху блокируют этот процесс».