Депутаты от фракции Яценюка сегодня ночью встретятся с Порошенко
Геращенко отказался отвечать на вопрос, будут ли применены санкции к депутату от НФ Андрею Иванчуку, который избил депутата от БПП Олега Барну после того, как тот набросился на премьера Арсения Яценюка.
Депутаты от фракции "Народного фронта" у пятницу в 22:00 встретятся с президентом Петром Порошенко.
Об этом "Украинской правде" заявил депутат от НФ Антон Геращенко.
По его словам, на встрече речь будет идти о единстве коалиции и существующих проблемах в обществе. Он подтвердил, что нынешний инцидент в Верховной Раде стал непосредственной причиной встречи.
"Сегодняшние события стали апофеозом той кампании истерии и ненависти, которая создана в обществе", – сказал Геращенко.
Он добавил, что депутаты от "Народного фронта" еще никогда не встречались с Порошенко.
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"У нас не было ни разу встречи с президентом. Когда сегодня появилась такая идея, мы обратились к президенту. Мы благодарны, что он нас услышал и хочет с нами встретиться", – сказал депутат.
Геращенко отказался отвечать на вопрос, будут ли применены санкции к депутату от НФ Андрею Иванчуку, который избил депутата от БПП Олега Барну после того, как тот набросился на премьера Арсения Яценюка в Раде в пятницу утром. По словам Геращенко, этот вопрос будет решаться на заседании фракции.
Также он затруднился ответить, будет ли Иванчук на встрече с Порошенко, посоветовав спросить об этом у него самого.