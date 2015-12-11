Депутаты от фракции Яценюка сегодня ночью встретятся с Порошенко

Депутаты от фракции "Народного фронта" у пятницу в 22:00 встретятся с президентом Петром Порошенко.

Об этом "Украинской правде" заявил депутат от НФ Антон Геращенко.

По его словам, на встрече речь будет идти о единстве коалиции и существующих проблемах в обществе. Он подтвердил, что нынешний инцидент в Верховной Раде стал непосредственной причиной встречи.

"Сегодняшние события стали апофеозом той кампании истерии и ненависти, которая создана в обществе", – сказал Геращенко.

Он добавил, что депутаты от "Народного фронта" еще никогда не встречались с Порошенко.

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"У нас не было ни разу встречи с президентом. Когда сегодня появилась такая идея, мы обратились к президенту. Мы благодарны, что он нас услышал и хочет с нами встретиться", – сказал депутат.

Геращенко отказался отвечать на вопрос, будут ли применены санкции к депутату от НФ Андрею Иванчуку, который избил депутата от БПП Олега Барну после того, как тот набросился на премьера Арсения Яценюка в Раде в пятницу утром. По словам Геращенко, этот вопрос будет решаться на заседании фракции.

Также он затруднился ответить, будет ли Иванчук на встрече с Порошенко, посоветовав спросить об этом у него самого.