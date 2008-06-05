Визит Ющенко в Москву несет серьезную интригу - эксперт

Виктор Ющенко в четверг, как ожидается, начнет двухдневный визит в Российскую Федерацию. Российский визит украинского президента происходит на фоне очередного осложнения двусторонних отношений. Визитом с серьезной психологической интригой назвал поездку Виктора Ющенко в Москву директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, перед Ющенко стоит задание заложить основу не только личных отношений с президентом Медведевым, но и сотрудничества между главами правительств обеих стран. Эксперт призывал не переоценивать значения принятого в канун визита Ющенко призыва Госдумы к президенту и премьеру России выйти из Договора о дружбе с Украиной в случае ее присоединения к Плану действий по членству в НАТО и настаивание на выведении из Крыма российского Черноморского флота: «Президент Украины сакцентирует внимание на том, что, чем больше будут обострять эту ситуацию российские политики, тем меньше от этого выигрывает Россия в непростом диалоге с Киевом». Виктор Ющенко, как считает Карасев, будет призывать своего российского коллегу к более сбалансированным реакциям Москвы на новые вызовы в сферах безопасности и обороны.

Немецкая волна