Кому строить мост через Днепр?

Глава Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ обратится в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть и утвердить технико-экономическое обоснование нового моста через Днепр, который планируется построить в Кременчуге.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким итогом в Кременчуге завершилось совещание В.АСАДЧЕВА, его заместителя Сергея ЯСИНСКОГО и городского председателя Кременчуга Николая ГЛУХОВА с представителями «Укравтодора».

Главный спорный вопрос - противоположные точки зрения на будущий мост. По мнению министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, мост должен быть коммунальным. В то же время, позиция области и города - через Кременчуг проходит дорога государственного значения Днепропетровск - Борисполь и, соответственно, мост должен быть государственным.

"Никто не проводил мониторинга количества прохождения транзитного транспорта через Кременчуг, а оно огромно и увеличивается с каждым годом. Поэтому это направление сегодня уже никак не подпадает под категорию дороги местного значения. Неужели следует прекратить прохождение транзитных фур по нашему мосту, чтобы в Киеве признали настоящее значение нашего моста?", - отметил во время совещания городской председатель Кременчуга. По его словам, Кременчуг не ставит первоочередным вопроса средств. Для этого планируется привлечь инвесторов. Однако, для того, чтобы их найти, необходимо технико-экономическое обоснование строительства нового мостового перехода, согласованное Кабмином.

Как сообщал УНИАН, городской власти Кременчуга не удалось пройти этап утверждения ТЭО самостоятельно. Помехой стала позиция Минфина, где считают, что мост через Днепр на государственной автомобильной дороге должен быть коммунальным.