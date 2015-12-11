Нардеп из БПП обещает сдать трех соратников правоохранителям за коррупцию (видео)

Об этом он сказал вечером 10 декабря в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"У нас на фракции была дискуссия, я называл на фракции конкретные фамилии. Мне обвиняли, что я не подал эти фамилии в Антикоррупционное бюро, но оно только начало работу, а я подавал заявление в ГПУ. Я четко на трех представителей "Блока Петра Порошенко" пишу в эту пятницу в Антикоррупционное бюро, ГПУ и МВД заявления. Там есть четкие факты коррупционных действий. Я готов после заявления на фракции озвучить эти фамилии", - сообщил Фирсов.

В свою очередь его коллега по фракции Дмитрий Голубов заявил, что может назвать множество фамилий, но доказанные факты коррупционных действий имеет лишь в отношении соратников главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

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"Георгий Лорткипанидзе – оплата бизнесменами перелетов, Теймураз Нишнианидзе – вымогательство денег. Пока у меня две фамилии, которые я могу подтвердить документально. А так я могу назвать много фамилий. Пусть будет Михаил Саакашвили – втроем им будет веселее", - заявил Голубов.

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин фамилий называть не стал, лишь очертил наиболее проблемную, по его мнению, область.

"Нам нужно обратить внимание на коррупцию в оборонной сфере. Думаю, в ближайшее время будет создана ВСК относительно оборонки, потому что дикая коррупция – очень много фактов. И еще я, как человек, который работает в энергетическом комитете, могу там еще много назвать фамилий, и мы их очень часто слышим", - сказал Рябчин.

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Внефракционный депутат Виталий Куприй считает, что начинать антикоррупционные проверки необходимо с главы государства.

"Если раньше мы очень много слышали старых фамилий – Бойко, Вилкул, Клюев, то сейчас, я считаю, надо обратить внимание на первых лиц государства – Порошенко, Кононенко, Кличко", - уверен Куприй.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин говорит, начать надо хотя бы с одного политика, против которого есть подтвержденные документально доказательства.

"Я не буду называть пять фамилий. Давайте одно железобетонное – есть Мартыненко и очевидные документы с фактами, где компания, бенефициарным собственником которой он является, получала 15-20% откатов за тендеры Энергоатома", - подчеркнул Шабунин.