ВСК будет рекомендовать ВР назначить внеочередные выборы в Кривом Роге - нардепы

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Егор Соболев.

«Временная специальная комиссия Верховной Рады утвердила отчет о нарушениях на выборах мэра Кривого Рога. В своем решении комиссия отметила невозможность установить результаты выборов. Комиссия рекомендовала парламенту назначить новые выборы, скорее заменить Центризбирком и обратиться в правоохранительные органы с требованием наказать ответственных за фальсификации», - написал Соболев.

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради затвердила звіт про порушення на виборах мера Кривого Рогу. В своєму рішенні... Posted by Єгор Соболєв on Wednesday, December 9, 2015

В свою очередь, член ВСК, депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко на своей странице в Facebook заметил, что по этому вопросу "завтра под куполом будет развязка".

ТСК по Кривому Розі щойно затвердила звіт з рекомендацією провести в КР позачергові вибори мера. Завтра під куполом буде розв'язка Posted by Олександр Черненко on Wednesday, December 9, 2015

Также о том, что ВСК будет рекомендовать Верховной Раде назначить внеочередные выборы в Кривом Роге на своей странице в Facebook написал глава ВСК, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец..

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"Временная специальная комиссия приняла решение, что невозможно установить результаты голосования второго тура в Кривом Роге, и рекомендовать парламенту назначить внеочередные выборы", - сообщил он.

Тимчасова Спеціальна комісія прийняла рішення що неможливо встановити результати голосування другого туру в Кривому Розі... Posted by Леонід Ємець on Wednesday, December 9, 2015

Как сообщал УНИАН, мэром Кривого Рога во время второго тура выборах 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул. По данным ЦИК, Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

18 ноября советник министра внутренних дел Шкиряк написал в Facebook об открытии уголовного производства по ст.366 ч.1 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге по заявлению представителей партии «Объединение «Самопомич».

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Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что в ЦИК нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов городского головы.

19 ноября Милобог обратился в Днепропетровский админсуд с требованием отменить постановление Криворожской ГТВК об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суд отказал Милобогу в удовлетворении иска.

26 ноября Верховная Рада создала временную специальную комиссию по проверке фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября 2015 года.

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7 декабря вице-спикер парламента Оксана Сыроед заявила, что ВСК ВР видит основания для проведения повторных выборов в Кривом Роге.

7 декабря Криворожская городская избирательная комиссия приняла решение обратиться в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра города.