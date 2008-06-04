Парламент еще долго не рассмотрит вопросы о Семенюк и Медведько

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает, что рассмотрение в Верховной Раде вопроса об отставке генпрокурора и смене руководства ФГИУ будет блокироваться еще долго.

Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По его словам, фракция БЮТ готовит проект постановления об отставке Александра МЕДВЕДЬКО с должности генпрокурора.

В то же время он выразил сомнение, что в ВР наберется 226 голосов в поддержку этого документа. Он объяснил это тем, что Партия регионов вместе с Секретариатом Президента делают все возможное, чтобы использовать «Генпрокуратуру для осуществления политических репрессий».

Что касается смены руководства ФГИУ, то народный депутат отметил, что против рассмотрения этого вопроса выступает часть коллег по коалиции из фракции НУ-НС.

«Поэтому рассмотрение этих вопросов будет блокироваться до последнего», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Он также отметил, что сегодняшние события в Украине свидетельствуют о существовании неформальной широкой коалиции. Он объяснил это тем, что сегодня к присяге были приведены трое судей КС, двое из которых являются сторонниками фракции Партии регионов.

Кроме того, он напомнил, что послом в РФ от Украины может быть назначен Константин ГРИЩЕНКО, который также является одним из членов нынешней оппозиционной команды.