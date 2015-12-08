В "Народном фронте" заявили о разворачивании кампании по дискредитации правительства

Об этом говорится в заявлении «Народного фронта», которую произнес председатель фракции Максим Бурбак с парламентской трибуны.

"11 декабря исполняется год с момента принятия программы Правительства, сформированного коалицией «Европейская Украина», в которую вошло пять парламентских фракций. Коалиция была образована при участии президента Порошенко, политическая сила которого получила наибольшую квоту в нынешнем правительстве. Прошел непростой год совместного решения сложных проблем. Вместе сопротивлялись агрессору, спасали экономику государства и уменьшали энергетическую зависимость от Кремля. Правительство сделало все возможное, чтобы украинцы вовремя получали зарплаты и пенсии; чтобы успешно заработала программа субсидий и возросли социальные стандарты. Эффективные меры по дерегуляции уничтожили схемы для обогащения олигархов и коррупционеров. Было заложено основание для структурных реформ в сфере образования и медицины", - говорится в заявлении.

"Действия Кабинета министров Арсения Яценюка получают одобрение со стороны наших западных союзников. В ближайшее время должны принять налоговую реформу и бюджет на 2016 год, которые должны соответствовать меморандуму с Международным валютным фондом. Его подписал и премьер-министр, и президент. Принятие сбалансированного бюджета и взвешенной налоговой реформы станут предпосылкой для получения следующих траншей финансовой помощи западных партнеров. В то же время, должны заявить, что с приближением 11 декабря набирает обороты информационная кампании по дискредитации правительства. К российской пропагандистской машине, которая давно работает против Украины и украинской власти, присоединились местные популисты, которые своими действиями умышленно или бессознательно подыгрывают агрессору – расшатывая ситуацию в государстве", - отметили в Народном фронте.

По мнению авторов заявления, ситуация все больше напоминает события 2005-2006 годов, когда распри Ющенко и Тимошенко свели на нет достижения "Оранжевой революции".

"После этого, как известно, состоялся роковой реванш российских марионеток из Партии регионов. А действующий Президент Петр Порошенко стал жертвой вымышленных схем. Мы не можем повторить трагический сценарий еще раз. Должны беречь общие достижения и сотрудничать, чтобы использовать историческую возможность для проведения реформ, как призывал наш друг Джо Байден во время вчерашней встречи с премьер–министром Арсением Яценюком. Все ветви власти и провластные политические силы должны консолидироваться, взять общую ответственность за экономику и избежать повторения кремлевского сценария", - отметили во фракции.