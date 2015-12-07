Жвания объяснил, почему Саакашвили не может быть премьер-министром Украины

Бывший глава комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания заявил, что действующий губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не может занять пост премьер-министра.

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Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я могу сказать следующее. Михаил Саакашвили не может быть премьер-министром Украины. Потому что он не украинец. В Украине премьер-министром должен быть украинец. Не потому что он грузин, а потому что он здесь не вырос, он здесь не работал, он здесь не прожил", - заявил Жвания.

На вопрос, как он оценивает вероятность назначения Саакашвили премьер-министром, он ответил:

"Я считаю его появление здесь китчем. Его возможность стать премьер-министром – это будет не в адекватном политическом поле…"

Отметим, ранее Давид Жвания также заявил, что спонсировал президентскую кампанию Михаила Саакашвили в Грузии.