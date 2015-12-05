Председатель Львовской ОГА сложил полномочия депутата облсовета

Председатель Львовской областной госадминистрации Олег Синютка написал заявление о сложении полномочий депутата Львовского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом Синютка написал сегодня на своей странице в Facebook.

"Написал заявление о сложении депутатских полномочий, ибо считаю, что неправильно председателю ОГА совмещать должность с должностью депутата областного совета. P. S. В Киев не переезжаю", - заявил Синютка.

Как сообщал УНИАН, Синютка был первым номером в избирательном списке «БПП «Солидарность» кандидатов в депутаты Львовского облсовета.

Львовский областной совет 19 ноября избрал своим председателем депутата из фракции партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Александра Ганущина.