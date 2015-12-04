Полторак посетит штаб-квартиру НАТО 7 декабря
19:17, 04 декабря 2015Политика
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Министр обороны Степан Полторак намерен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 7 декабря.
Степан Полторак намерен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.
Полторак намерен встретиться с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.
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Отмечается, что мероприятия для журналистов в рамках этого визита не запланированы.
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