Полторак посетит штаб-квартиру НАТО 7 декабря

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

Полторак намерен встретиться с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

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Отмечается, что мероприятия для журналистов в рамках этого визита не запланированы.