Интерпол отказался искать Пшонку за нецелевое использование средств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

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“Отказано по Пшонке. Там он подозревается в экономических преступлениях - в нецелевом использовании средств при строительстве нового помещения Генпрокуратуры”, - сказал Горбатюк.