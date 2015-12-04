Интерпол отказался искать Пшонку за нецелевое использование средств

18:07, 04 декабря 2015
Политика
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Интерпол отказался объявлять в международный розыск бывшего генерального прокурора Виктора Пшонку по подозрению в нецелевом использовании средств при строительстве нового помещения Генпрокуратуры.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

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“Отказано по Пшонке. Там он подозревается в экономических преступлениях - в нецелевом использовании средств при строительстве нового помещения Генпрокуратуры”, - сказал Горбатюк.

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