Посол США: отставка Мартыненко является признаком изменений в Украине

Об этом написал посол США в Украине Джеффри Пайетт в "Твиттере". "Государственные должностные лица должны быть подотчетны народу, которому они служат. Нет места для коррупции, кумовства", – написал дипломат.

Читайте такжеМартыненко заявил о сложении депутатского мандата

Народный депутат Николай Мартыненко (фракция "Народного фронта", входящей в правительственную коалицию) заявил, что решил сдать мандат 30 ноября. Он заявил, что таким образом хочет отбить удары, которые идут и по нему лично, и по правительству и власти в целом, передает радио "Свобода".

Мартыненко добавил, что "сам будет работать" над тем, чтобы при сложении им полномочий проголосовали хотя бы минимально необходимые 226 депутатов.

Скандалы вокруг Николая Мартыненко вспыхнули после того, как появились сообщения о коррупционных обвинениях против него в Швейцарии. Там Мартыненко обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, а именно в получении 30 млн франков на банковские счета в этой стране от чешской фирмы Škoda JS, которая получила подряд от украинской государственной компании "Энергоатом". По сообщениям, Мартыненко неофициально контролирует эту компанию. Кроме того, стало известно и о следствии по этому же делу в отношении Мартыненко в Чехии. Сам депутат эти обвинения отвергает и называет их ерундой и манипуляцией.