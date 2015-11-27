Глава Верховной Рады рассказал, что будет с Мартыненко, если докажут его вину
Народного депутата и главу энергетического комитета Верховной Рады Николая Мартыненко постигнет судьба Мосийчука, если его вина в получении взятки будет доказана.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, передает ТСН.
"Я буду действовать так же, как к каждому депутату, в том числе Мосийчуку. Будет представление — парламент добросовестно выполнит свою работу. Если он виновен, он должен нести за это наказание. А дальше — вопрос за следствием правоохранительной системы, которая, к большому сожалению, в Украине пока что является слабой", - отметил спикер.
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Напомним, что Швейцария попросила Украину помочь с расследованием дела Николая Мартыненко.
Ранее журналисты швейцарской газеты SonntagsZeitung выяснили, что Мартыненко подозревается в получении взятки в размере 30 миллионов франков, которые были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии.