Турчинов предупредил, что ВСУ будут действовать аналогично турецким в случае нарушения границы самолетами РФ
В случае нарушения российскими самолетами украинского воздушного пространства военнослужащие ВСУ будут действовать так же, как поступили турецкие в отношении российского Су-24.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов считает, что силы турецких ВВС и ПВО действовали профессионально и так, как должны действовать соответствующие подразделения любой цивилизованной страны, когда ее суверенное пространство нарушают военные самолеты другого государства.
"Прежде чем открыть огонь, турецкая сторона неоднократно предупреждала Россию о недопустимости нарушения ее воздушного пространства военными самолетами вооруженных сил РФ. Перед нанесением поражения было сделано еще несколько предупреждений, и только после этого был атакован российский самолет", - сказал он.
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Турчинов добавил, что турецкие военные выполнили свой долг по защите воздушного пространства своего государства и безопасности своих граждан.
По убеждению Турчинова, в случае нарушения воздушного пространства военными самолетами, "украинские военные должны действовать аналогично, защищая нашу страну от агрессии с воздуха".
Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.
СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.