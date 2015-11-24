Турчинов предупредил, что ВСУ будут действовать аналогично турецким в случае нарушения границы самолетами РФ

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов считает, что силы турецких ВВС и ПВО действовали профессионально и так, как должны действовать соответствующие подразделения любой цивилизованной страны, когда ее суверенное пространство нарушают военные самолеты другого государства.

"Прежде чем открыть огонь, турецкая сторона неоднократно предупреждала Россию о недопустимости нарушения ее воздушного пространства военными самолетами вооруженных сил РФ. Перед нанесением поражения было сделано еще несколько предупреждений, и только после этого был атакован российский самолет", - сказал он.

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Турчинов добавил, что турецкие военные выполнили свой долг по защите воздушного пространства своего государства и безопасности своих граждан.

По убеждению Турчинова, в случае нарушения воздушного пространства военными самолетами, "украинские военные должны действовать аналогично, защищая нашу страну от агрессии с воздуха".

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.