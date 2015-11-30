Порошенко: Украина четко представила свою позицию

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, на полях Конференции глава государства встретился с президентами Европейского Совета и Европейской Комиссии, Канцлером Германии, Президентом Франции, премьер-министром Великобритании, лидерами других государств. «Мы четко скоординировали наши действия в части реализации Минского плана, деятельности Контактной группы и повестку дня следующей встречи министров иностранных дел «Нормандского формата», - сообщил Порошенко представителям СМИ.

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Кроме того, по словам президента, были скоординированы позиции в преддверии встречи на министерском уровне в формате Украина-ЕС-Россия о введении зоны свободной торговли Украины с ЕС, которая должна состояться 1 декабря в Брюсселе.

Президент сообщил, что состоялись эффективные переговоры с вновь избранными премьер-министрами Австралии и Канады. «В основном, это касалось, в том числе, координации действий по продлению санкций в отношении России в случае невыполнения Минских договоренностей до конца текущего года», - сказал президент.

Глава государства отметил, что все поставленные задачи перед делегацией во время этого визита были выполнены, подчеркивается в сообщении.