Кабмин уволил правительственного уполномоченного по Крыму

20:45, 30 ноября 2015
Политика
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Кабинет министров уволил Аслана Омер Кырымлы с должности правительственного уполномоченного по вопросам АР Крым и Севастополя.

аслан омер кырымлы / qtmm.org

Об этом говорится в распоряжении правительства №1237 от 30 ноября.

Как отмечается в документе, Омер Кырымлы уволен по согласию сторон.

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