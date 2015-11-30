Кабмин уволил правительственного уполномоченного по Крыму

Кабинет министров уволил Аслана Омер Кырымлы с должности правительственного уполномоченного по вопросам АР Крым и Севастополя.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1237 от 30 ноября. Как отмечается в документе, Омер Кырымлы уволен по согласию сторон. Читайте такжеОккупационные власти Крыма выставят Украине счет за нанесенный энергоблокадой ущерб

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