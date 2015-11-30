Кабмин уволил правительственного уполномоченного по Крыму
20:45, 30 ноября 2015Политика
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Кабинет министров уволил Аслана Омер Кырымлы с должности правительственного уполномоченного по вопросам АР Крым и Севастополя.
Аслан Омер Кырымлы уволен с должности правительственного уполномоченного по Крыму / qtmm.org
Об этом говорится в распоряжении правительства №1237 от 30 ноября.
Как отмечается в документе, Омер Кырымлы уволен по согласию сторон.
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