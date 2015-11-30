В Одесской области демонтируют решетчатые заграждения на входах всех райотделов

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня Лорткипанидзе распорядился демонтировать решетки на входах в Приморский и Хмельницкий отделы полиции. Кроме этого, главный полицейский региона поручил подчиненным в течение следующей недели срезать такие решетки во всех отделах полиции города и области.

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«По моему приказу решеток больше не будет не только в Приморском районе, но и во всех отделах полиции города и области, где были барьеры между гражданами и полицейскими. Я считаю, что должно поменяться отношение между гражданами и полицейскими, а не просто название с милиции на полицию. Работа сотрудников полиции должна быть открытой и прозрачной», - отметил Лорткипанидзе.

Как сообщал УНИАН, бывший сотрудник администрации президента времен Виктора Януковича, экс-депутат Одесского горсовета Константин Шпилевой стал советником начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.