ЦИК назвал явку избирателей на момент закрытия участков в Мариуполе и Красноармейске

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Всего в выборах приняли участие 142 643 избирателей на 250 участках для проведения выборов.

Общий процент избирателей, которые получили бюллетени для голосования, составляет 36,66%.

Читайте такжеВ ОПОРе рассказали о нарушениях на избирательных участках Мариуполя и Красноармейска

Ранее УНИАН сообщал, что согласно данным Гражданской сети ОПОРА и Донецкой областной организации «Комитета избирателей Украины», явка избирателей в Мариуполе составляет 36,2%, в Красноармейске 36,4%. Такие данные получены на основании полученных бюллетеней по состоянию на 20:00.