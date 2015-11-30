ЦИК назвал явку избирателей на момент закрытия участков в Мариуполе и Красноармейске
02:22, 30 ноября 2015Политика
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По состоянию на момент закрытия участков явка избирателей в Мариуполе и Красноармейске составила 36,49% и 37,58% соответственно.
ЦИК назвал явку избирателей на выборах в Мариуполе и Красноармейске / фото: УНИАН
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Всего в выборах приняли участие 142 643 избирателей на 250 участках для проведения выборов.
Общий процент избирателей, которые получили бюллетени для голосования, составляет 36,66%.
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Ранее УНИАН сообщал, что согласно данным Гражданской сети ОПОРА и Донецкой областной организации «Комитета избирателей Украины», явка избирателей в Мариуполе составляет 36,2%, в Красноармейске 36,4%. Такие данные получены на основании полученных бюллетеней по состоянию на 20:00.
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