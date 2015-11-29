ОПОРА: Явка избирателей в Мариуполе составляет 36,2%, в Красноармейске 36,4%

Согласно данным Гражданской сети ОПОРА и Донецкой областной организации «Комитета избирателей Украины», явка избирателей в Мариуполе (36,2% - по данным, полученным наблюдателями ОПОРЫ в УИК; 34,7% - по данным ручных счетчиков) и в Красноармейске (36,4%).

Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.

Так, по состоянию на 20.00 явка ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (46,5%), однако является несколько выше показателя повторного голосования на выборах 15 ноября (34,0%).

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Ранее УНИАН сообщал, что в Красноармейске наблюдатели зафиксировали два нарушения во время голосования на местных выборах, в Мариуполе – 20.