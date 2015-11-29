Хор Советского

В сегодняшней России Кафку делают былью с такой скоростью, что просто диву даешься. Не успел я в предыдущем посте в шутку упомянуть призыв в числе прочих антитурецких мер запретить «Хор Турецкого», как вот уже сам Михаил Турецкий заявляет о своем намерении сменить фамилию и осуществить ребрендинг своего прославленного коллектива.

Михаила Борисовича в принципе можно понять. Сегодня в России, в атмосфере государственной аллергии на Турцию, носить фамилию Турецкий все равно, что в Советском Союзе до войны иметь фамилию Троцкий, а после войны – Гитлер. Отдых на турецких курортах для россиян уже закрыт, расторопный Роспотребнадзор признал турецкие товары опасными и негодными, премьер Дмитрий Медведев вводит экономические санкции против супостатов. Какой уж тут Турецкий.

У Михаила Турецкого оказалась неудачная карма. Его фамилия происходит не от Турции, а от польского местечка Турек.

К тому же Михаилу не привыкать менять фамилию: в юности он предпочел вместо фамилии своего отца Эпштейн взять фамилию матери – Турецкий. Такова была суровая реальность: для того, чтобы преуспеть в советской жизни, откровенно еврейская фамилия была нежелательна. Многие меняли свои имена-отчества, брали фамилии жен и т.п. К этому относились с пониманием, но без почтения.

Но у Михаила Турецкого оказалась неудачная карма. Уже ранее на гастролях в Армении ему пришлось пояснять, что его фамилия происходит не от Турции (кстати, геноцид армян Россия собралась признать только сейчас – исключительно, чтобы туркам нагадить), а от польского местечка Турек, что есть чистая правда. Но это было такое, локальное неудобство. А вот в связи со сбитым самолетом и вспыхнувшей истерией против Турции что-то нужно решать и с фамилией, и с названием хора.

Собственно, и тут все поймут и никто не осудит. Ведь на Турецком ответственность за два коллектива – мужскую арт-группу «Хор Турецкого» и женскую арт-группу «SOPRANO Турецкого» плюс цикл «Праздники песни». Как тут не подсуетиться и не сменить фамилию, оказавшуюся политически неправильной. Варианты подсказывают сетевые остроумцы: кто предлагает – Сирийский, а кто, чтобы уж надолго – назвать арт-группу «Хор имени Ленина». Мой вариант – Советский, и звучание близко с исходным, и суть объективная.

Хотя заодно стоило бы что-то порешать с именем-отчеством. А то ведь точно, как у Ходорковского. Нехорошо…

Да, и заодно не забыть запретить популярный телесериал «Марш Турецкого». Или же переименовать – когда Михаил Борисович со своей новой фамилией определится.