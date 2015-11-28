Интерпол задержал Корчинского в Италии

Интерпол задержал лидера "Братства" Дмитрия Корчинского в аэропорту.

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Об этом сам Корчинский сообщил "112 Украина".

"Россия подала меня в розыск в Интерпол, и в связи с этим я был задержан итальянской полицией в аэропорту, куда прилетел на несколько дней. Как мне сообщили, штаб-квартира Интерпола уже признала этот запрос политически мотивированным и вероятно, я так надеюсь, меня выпустят", - сказал он.

Как сообщалось, 16 июня "суд" Симферополя выдал постановление о том, что глава партии "Братство" Дмитрий Корчинский подлежит аресту. На странице "Братства" в Фейсбук появилась информация о том, что глава партии Корчинский, согласно постановлению крымского суда подлежит аресту, как преступник, находящийся в международном розыске.