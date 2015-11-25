Сегодняшнее заседание Рады досрочно закрыли
14:20, 25 ноября 2015Политика
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Как известно, в среду Верховная Рада работает только на утреннем заседании, которое заканчивается в 14 часов.
Рада закончила свою работу на сегодня / Фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады досрочно закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель парламента Владимир Гройсман после рассмотрения вопроса о даче согласия ВР на задержание и арест судьи Хозяйственного суда Киевской области Павла Скутельника закрыл заседание.
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Как известно, в среду Верховная Рада работает только на утреннем заседании, которое в соответствии с регламентом заканчивается в 14 часов.
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