Сегодняшнее заседание Рады досрочно закрыли

Сегодняшнее заседание Верховной Рады досрочно закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель парламента Владимир Гройсман после рассмотрения вопроса о даче согласия ВР на задержание и арест судьи Хозяйственного суда Киевской области Павла Скутельника закрыл заседание.

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Как известно, в среду Верховная Рада работает только на утреннем заседании, которое в соответствии с регламентом заканчивается в 14 часов.