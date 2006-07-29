Партия регионов обвиняет «Нашу Украину» в шантаже и давлении

Партия регионов заявляет о шантаже и ультиматумах со стороны «Нашей Украины» на переговорах относительно широкой коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Президиума Политсовета Партии регионов по результатам заседания круглого стола, инициированного Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Партия регионов рассматривала круглый стол как возможность равноправного диалога антикризисной коалиции с «Нашей Украиной» ради объединения украинского народа, стабилизации политической ситуации, роста экономики и благосостояния людей», говорится в заявлении. Однако «позиция, занятая на переговорах «Нашей Украиной», свидетельствует, что политическая сила, получившая на выборах менее 14% голосов избирателей и имеющая лишь 80 мест в парламенте, поставила цель навязать возможной коалиции в широком формате свою идеологию и руководить большинством». «При этом в качестве инструмента давления использовались откровенный шантаж и запугивание досрочными выборами. Такая позиция – это тупик», подчеркивают в Партии регионов.

По словам авторов заявления, «Партии регионов, победившей на выборах, было поставлено условие – фактически отказаться от своей программы, которая была поддержана большинством избирателей».

Как утверждается в заявлении, «унизительные по своей сути предложения сопровождались пропагандистской кампанией в СМИ, оскорбляющей нас и наших партнеров по коалиции».

«Программу национального единства, программу экономического роста и улучшения качества жизни наших людей нам предложили заменить декларативными лозунгами, которые полностью скомпрометировали себя за последние полтора года, привели к обострению политической и экономической ситуации в стране», говорится в документе.

В связи с этим Президиум Политсовета Партии регионов заявляет, что «такой путь мы решительно отвергаем. Мы не приемлем торги как форму политического диалога».

Как заявляют авторы документа, «мы не позволим унижать нашу партию, наших партнеров, каждого народного депутата, входящего в коалицию».

Партия регионов, подчеркивается в заявлении, «не признает шантаж и ультиматумы. Любые угрозы роспуска парламента являются нарушением не только Конституции и Законов Украины, но и отступлением от фундаментальных основ мировой и европейской демократии».

Что касается дальнейшей деятельности Антикризисной коалиции, «насчитывающей 240 народных депутатов и созданной в полном соответствии с Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады», то, как говорится в документе, она «готова к формированию профессионального коалиционного правительства». У Президента осталось три дня для исполнения своего конституционного долга – внесения кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА в парламент, напоминают авторы заявления.

«Любые неконституционные действия лишь обострят политический кризис в стране. Ответственность за это полностью ляжет на Президента Украины», подчеркивается в заявлении.