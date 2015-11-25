Кучма едет в Екатеринбург, где Путин и Медведев будут открывать "Ельцин Центр" - источник
Экс-президент Украины, представитель Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма примет участие в открытии "Ельцин Центра" в Екатеринбурге вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, Кучма прибудет в Екатеринбург из Киева чартерным рейсом, где сегодня после обеда по местному времени состоится открытие "Ельцин Центра".
"Ельцин Центр – первый президентский центр в России, который закладывает новую традицию, что дает возможность сохранить историческое наследие президентов нашей страны", - говорится в приглашении.
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Планируется, что в церемонии открытия примут участие Путин и Медведев, однако на данный момент неизвестно, будет ли проводить с ними переговоры Кучма.
"Основная задача центра – сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века, изучение и развитие института президентства в России", - говорится в сообщении правительства.
Общая площадь комплекса составляет около 88 тысяч квадратных метров. Там размещены музей, библиотека, архив, образовательный и детский центры, выставочные залы. Музей и архив насчитывают более 30 тыс. единиц хранения, более 130 тыс. фотографий. Специально для музея отснято более 130 интервью, смонтировано 163 медиапрограммы.