Кучма едет в Екатеринбург, где Путин и Медведев будут открывать "Ельцин Центр" - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, Кучма прибудет в Екатеринбург из Киева чартерным рейсом, где сегодня после обеда по местному времени состоится открытие "Ельцин Центра".

"Ельцин Центр – первый президентский центр в России, который закладывает новую традицию, что дает возможность сохранить историческое наследие президентов нашей страны", - говорится в приглашении.

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Планируется, что в церемонии открытия примут участие Путин и Медведев, однако на данный момент неизвестно, будет ли проводить с ними переговоры Кучма.

"Основная задача центра – сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века, изучение и развитие института президентства в России", - говорится в сообщении правительства.

Общая площадь комплекса составляет около 88 тысяч квадратных метров. Там размещены музей, библиотека, архив, образовательный и детский центры, выставочные залы. Музей и архив насчитывают более 30 тыс. единиц хранения, более 130 тыс. фотографий. Специально для музея отснято более 130 интервью, смонтировано 163 медиапрограммы.