Тимошенко обещает восстановить льготы и выплаты вопреки решению КС

Кабинет министров восстановит социальные выплаты, приостановленные по решению Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Правительство сейчас приняло постановление, которым вопреки решению Конституционного Суда, но, базируясь на тех статьях закона о государственном бюджете, который сегодня все еще сохраняется в действии в некоторой части, возобновляет все социальные выплаты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что в том случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра подпишет закон о восстановлении доходной части государственного бюджета и Пенсионного фонда, то можно будет говорить о приостановке еще одной провокации, направленной против демократической коалиции и правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что решение КС носит заказной характер. По ее мнению, в изменениях в Конституцию необходимо предусмотреть другой механизм формирования Конституционного Суда.

«Я убеждена в том, что в Конституцию должны быть внесены изменения, что КС формируется не на политической основе, а на основе профессионализма, на основе настоящих квалификационных требований к конституционным судьям. Кроме того, необходимо ввести ответственность судей КС за принятие заведомо неправосудных решений. Я хочу напомнить тот случай, когда КС признавал второй президентский срок Леонида КУЧМЫ первым сроком. И таких примеров, к сожалению, достаточно в КС», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.

Судья КС, докладчик по этому вопросу Дмитрий ЛЫЛАК отметил, что прекращено конституционное производство по конституционному представлению 101 депутата относительно тех норм закона о госбюджете на 2008 год, которые еще не вступили в силу.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, 28 мая, что КС принял данное решение по политическому заказу Секретариата Президента и Партии регионов.