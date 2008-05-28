В СП подозревают, что Тимошенко хочет присвоить право на продажу земли

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК высказал предостережение относительно некоторых норм закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призвала подписать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, А.ШЛАПАК проинформировал о завершении анализа проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

А.ШЛАПАК отметил, что данный закон в целом решает проблемы урегулирования многочисленных правовых пробелов, возникших в результате принятия решения Конституционного Суда.

В то же время он выразил предостережение относительно внедрения законом, который поступил на подпись главе государства, новых норм, которые не касаются вышеупомянутого решения.

«Я приветствую попытки безотлагательного решения ряда проблем, существующих в государстве. Но глава государства неоднократно отмечал, что это должно осуществляться в рамках рассмотрения системных изменений в государственный бюджет. Попытка сделать это спешно приводит к принятию противоречивого закона, что создает новые проблемы. И это только усиливается дополнительными нормами, внесенными во время голосования», – отметил А.ШЛАПАК.

Главные замечания Секретариата Президента, по словам А.ШЛАПАКА, касаются попытки переделать наскоро Земельный кодекс.

В частности, это касается повторной попытки монополизировать право продажи земель Госкомземом. Первая такая попытка была осуществлена принятием постановления правительства, которое предоставляло ему исключительные права в процессе земельных торгов. Сегодня речь идет о землях запаса и лесохозяйственных землях, причем не различаются земли государственной и коммунальной собственности. Таким образом, по убеждению первого заместителя руководителя Секретариата Президента, «опять предпринимается попытка нарушения прав общин, чего допустить нельзя».

Также, по его мнению, Кабинету министров неправомерно предоставляется право принимать решение относительно исключений при продаже земель или права их аренды на аукционе. «Исключительно законом должны определяться случаи, когда земля продается вне аукциона», - отметил А.ШЛАПАК.

Кроме того, большое предостережение в Секретариате Президента вызывает фактическое снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения без принятия необходимых законов: «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель» по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

«Глава государства является сторонником полного снятия моратория и включения земель сельскохозяйственного назначения в свободное обращение, но это нуждается в необходимом правовом регулировании. Делать это для отдельных субъектов, кто смог договориться с Комитетом – нерыночная практика, и мы будем против такого подхода», – подчеркнул он.

Вывод Секретариата Президента был направлен главе государства для принятия решения относительно подписания закона.

Справка УНИАН. 23 мая парламент 228-юголосами депутатов принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно наполнения доходной части государственного бюджета), выделение в отдельный законопроект норм по вопросам налогового, таможенного и отдельных норм бюджетного законодательства и социального законодательства из Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины» при подготовке изменений к данному закону, связано с предложениями 101-го народного депутата, с которыми они обратились в Конституционный Суд Украины относительно неконституционности статьи 67 и отдельных положений раздела II Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

22 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.

Сегодня, 28 мая, на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент не хочет подписывать закон, “о восстановлении доходной части бюджета и Пенсионного фонда”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена вместе с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ в четверг утром встречать в аэропорту В.ЮЩЕНКО, который будет возвращаться в Украину после официального визита в Канаду, и убедить его в необходимости подписать данный закон.