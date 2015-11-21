Луценко анонсировал начало заочных судебных процессов над Януковичем и Ко

Со следующего года начнутся заочные судебные процессы над экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его соратниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко сообщил в ходе почтения памяти Героев Небесной Сотни по случаю второй годовщины начала Революции Достоинства.

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«Суд дал разрешение на заочное осуждение Януковича и его ближайшего круга, которые создали преступную организацию, грабившую страну, а потом убивающую людей. Согласно данным Генпрокуратуры, следствие будет продолжаться до конца декабря», - сказал Луценко.

Также он добавил, что со следующего года начнутся заочные, но открытые судебные процессы, над Януковичем и его соратниками.

По словам Луценко, это поможет вернуть похищенные сообщниками активы Януковича и объявить их в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Майдана.