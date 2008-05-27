Ющенко получит звание почетного доктора

Сегодня, 27 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках государственного визита в Канаду будет находиться в Виннипеге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в Виннипеге глава Украинского государства проведет встречу с премьером Манитоби Гери ДОЕРОМ. После завершения встречи в присутствии В.ЮЩЕНКО будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Днепропетровской областью и провинцией Манитоба.

Также сегодня запланировано возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и памятнику жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Кроме того, в Виннипегском университете состоится церемония присвоения Президенту Украины звания почетного доктора этого учебного заведения.

Также запланирована встреча Президента с украинской общиной г. Виннипега.