Ющенко получит звание почетного доктора
Президент будет находиться в Виннипеге
Сегодня, 27 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках государственного визита в Канаду будет находиться в Виннипеге.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в Виннипеге глава Украинского государства проведет встречу с премьером Манитоби Гери ДОЕРОМ. После завершения встречи в присутствии В.ЮЩЕНКО будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Днепропетровской областью и провинцией Манитоба.
Также сегодня запланировано возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и памятнику жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.
Кроме того, в Виннипегском университете состоится церемония присвоения Президенту Украины звания почетного доктора этого учебного заведения.
Также запланирована встреча Президента с украинской общиной г. Виннипега.