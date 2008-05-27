Николай Томенко подводит итог киевских выборов

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО называет главным выводом киевских выборов – “маркетинг победил политику”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в частности, по словам депутата „если абстрагироваться от политической составляющей киевских выборов, в частности, от анализа результатов избирательной гонки, то самый главный вывод этой избирательной кампании - маркетологи победили политиков”.

Он обратил внимание на то, что большинство политических сил, попадающие в Киевский городской совет, активно привлекали во время избирательной кампании принцип избирательного маркетинга. В частности, речь шла о прямом или завуалированном подкупе избирателей через финансовое или другое стимулирование их участия в голосовании. „Если раньше это было скорее исключением, то теперь это стало нормой в столице Украины”, - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что мало надеется на активность правоохранительных органов в данном вопросе, но хотя бы общественный уровень оценки масштабов такой „избирательной маркетологии” необходимо выяснить. По словам Н.ТОМЕНКО, если публицистически оценивать особенность этой избирательной кампании, то можно сказать, что наконец в Киеве начал реализовываться один из слоганов Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что „богатые начали делиться с бедными”.

„Было бы некорректно сегодня называть конкретные политические силы и конкретные механизмы, но разнообразие прямого и опосредованного подкупа голосов избирателей достигало таких границ, что даже некоторые должностные лица не боялись выплачивать деньги по почте из государственных учреждений. На киевских выборах отсутствовала дискуссия о стратегии развития города Киева как столицы Украины, а на второе место отошли идеолого-партийные программы. Возможно, именно поэтому практически половина киевлян решила не принимать участия в этом действе”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме этого, по его словам, о фантастическом размахе „цивилизованных” методов влияния на результаты выборов свидетельствует и непостижимая активность киевлян в вечернее время. Так, по данным ТИК, по состоянию на 16.00 средняя явка по городу Киеву была 33,8%, а сегодня уже появилась информация, что в целом на выборах приняли участие около 53% жителей столицы.

По убеждению политика, если не будут сделаны выводы относительно таких методов киевского „завоевания” избирателей, то вполне очевидно, что „маркетологи” начнут доминировать и на парламентских и президентских выборах.