Западный дрейф Лукашенко

Модель авторитарного государства с элементами социализма, которую выстроил Александр Лукашенко в Беларуси, себя исчерпала. Настало время новых структурных реформ экономики, которые вполне могут потянуть за собой и реструктуризацию политического устройства страны. Но такая ситуация не означает автоматического возобновления отношений Лукашенко с Западом как единственной альтернативой дальнейшего развития Беларуси.

Лукашенко быстро осознал завершение старой модели отношений с Россией и неизбежность появления в Москве нового режима в кратко или среднесрочной перспективе в зависимости от действий Путина.

Главной целью нынешнего белорусского президента всегда была власть, но ее удержание во все времена зависело от экономической политики Минска. По этой причине Александр Лукашенко виртуозно освоил использование политического торга для получения экономических дивидендов. Он довольно долгое время мог монетизировать политические обещания в твердую валюту. Пока Путин не совершил аннексию Крыма, развязав новую санкционную войну с Западом и боевые действия непосредственно в Украине. Лукашенко быстро осознал завершение старой модели отношений с Россией и неизбежность появления в Москве нового режима в кратко или среднесрочной перспективе в зависимости от действий Путина.

Поскольку новых денег от России без жесткой привязки к конкретным кремлевским требованиям (по примеру строительства авиабазы в Бобруйске) не предвидится, Лукашенко резко активизировал свой западный внешнеполитический вектор. Да и время уже поджимает – к концу 2016 года Беларусь должна выплатить внешним кредиторам около 3,5 миллиардов долларов, которых у нее нет. Для новых кредитов – нужны реформы. По этой причине делегация МВФ снова в Минске, а Лукашенко весьма позитивно комментирует программу реформ белорусской экономики от Фонда, которая позволит ему получить около 3 миллиардов долларов финансовой поддержки.

Другой вопрос, что такая программа станет могильщиком того самого «белорусского социализма», которым так гордится президент Лукашенко.

При этом, недавно избранный на пятый срок Лукашенко, на удивление раздает комплименты МВФ, рекомендации которого традиционно жестки в том числе и для Беларуси. Например, стране предлагают провести массовую приватизацию госпредприятий и размораживание тарифов ЖКХ всего лишь в период 6-18 месяцев. Лукашенко не может не понимать, что такой рецепт ничто иное, как жесткая «шоковая терапия» с резким обрушением благосостояния населения как минимум на несколько лет. Кроме того, в самой программе реформирования экономики присутствуют такие рекомендации как реструктуризация крупных предприятий, сокращение субсидий, повышение разных тарифов, урезание финансирования госпрограмм. В целом, ничего нового – стандартный пакет МВФ для переходных стран. Другой вопрос, что такая программа станет могильщиком того самого «белорусского социализма», которым так гордится президент Лукашенко.

Что интересно – параллельно со сближением с Западом (чего стоит только временное снятие санкций с режима Лукашенко со стороны ЕС и США на 4 месяца), белорусский президент публично сдерживает построение «русского мира» в своей стране. Проходит чистка лояльных к РФ офицеров в рядах силовиков, активнее смещаются информационные акценты на национальную и культурную независимость Беларуси, «гасятся» проповеди на белорусской территории таких пламенных адептов «русского мира» как Николай Стариков и другие. Но стоит понимать, что это не западный дрейф Луашенко, а всего лишь попытка сохранения собственной власти путем получения доступа к западному финансированию, не более того.

Озвученная Лукашенко при встрече с президентом Палаты экономики Австрии Кристофом Ляйтлом необходимость переосмысления нового этапа в жизни Беларуси ни что иное, как попытка выиграть время для выстраивания новой системы балансов между Россией и Западом. Лукашенко понимает, что деньги будет получать только под конкретные уступки. Но их он будет совершать очень аккуратно, шаг за шагом, выторговывая тройную цену за каждую из них. Как например, российские кредиты за блокирование для Украины газового транзита из Литвы, запустившей в строй свой новый СПГ-терминал.

Лукашенко ценит и уважает, как и любой авторитарный лидер, только силу, поэтому прагматичная, но местами жесткая украинская позиция по Беларуси будет вполне адекватно воспринята в Минске.

В этой связи у Украины не должно быть никаких иллюзий относительно Лукашенко. Он крайне прагматичный политик, пытающийся выторговать на украинских проблемах максимум преференций для себя и у Москвы, и у Вашингтона с Брюсселем, Берлином и другими столицами Европы. В данном контексте, украинская политика по отношению к Минску также должна быть максимально прагматичной. Каждый удар по украинским интересам со стороны Лукашенко (которые происходят не так уж и редко) должны симметрично быть использованы по отношению к белорусским интересам в Украине (в первую очередь, в сфере двусторонней торговли). Лукашенко ценит и уважает, как и любой авторитарный лидер, только силу, поэтому прагматичная, но местами жесткая украинская позиция по Беларуси будет вполне адекватно воспринята в Минске.

А пока ситуация позволяет Лукашенко максимально «снимает сливки» в санкционной блокаде России, каждый день (по утверждениям российских экспертов) отправляя около 150 фур контрабандных товаров в РФ. Именно таким образом, россияне имеют доступ к «белорусским» креветкам, моцарелле, мидиям, дыням и другим санкционным товарам. Кстати, начало работы в полную силу Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС с 1 января 2016 года еще более ужесточит торговую войну Украины с Россией. Нет сомнений, что и в этой ситуации белорусский лидер попытается заработать, используя свою страну как транзитную зону.

Единственное, что может ускорить процесс внутренней трансформации Беларуси и принятия решения Лукашенко о полном развороте на Запад со всеми вытекающими последствиями это ускорение развала путинского режима в России. Сможет ли белорусский лидер играть в политические торги до того времени – открытый вопрос.

Роман Рукомеда, политический эксперт