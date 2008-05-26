На выборах мэра Киева обработали данные 593 участков

На выборах мэра Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ опережает кандидата в мэры от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на 18,31%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обработанные Киевской городской территориальной избирательной комиссией по состоянию на 16.44 данные из 593 избирательных участков.

За Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на этих участках отдали голоса 36,91% избирателей. На втором месте – кандидат от БЮТ А.ТУРЧИНОВ с 18,6%. За Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,79% избирателей, за представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА - 6,57%, Николая КАТЕРИНЧУКА поддержали 4,32%, кандидата от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,54%, экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,45%, лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,37%, лидера ГАК Александра ПАБАТА – 1,27%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.