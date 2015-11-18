Порошенко требует наладить логистику в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время научно-практической конференции по результатам командно-штабного учения с органами военного управления, войсками Вооруженных сил Украины.

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«Ситуация требует дальнейшего совершенствования. Мы должны полностью завершить сдачу в эксплуатацию ВСУ фортификационных сооружений. Прошу определить для дооборудования очень короткие сроки сдачи комплексов в эксплуатацию», - отметил президент.

«Мы должны наладить новую, совершенную систему логистики, полностью внедрить систему обеспечения боеприпасами, другими видами обеспечения», - добавил Порошенко.

По его словам, «мы должны запустить, точнее, завершить реформирование Министерства обороны и всего комплекса оборонной безопасности, согласно решениям и документам, которые были приняты СНБО Украины».