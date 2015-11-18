Порошенко заявляет, что Россия инспирирует глобальную дестабилизацию

12:01, 18 ноября 2015
Политика
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По словам президента, глобальная дестабилизация инициируется и инспирируется РФ.

Порошенко / Фото УНИАН

Россия провоцирует и инициирует глобальную дестабилизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко сегодня во время научно-практической конференции по результатам командно-штабных учений с органами военного управления войсками Вооруженных Сил Украины.

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«Глобальная дестабилизация, которая инициируется и инспирируется РФ, бомбардировки Сирии, несотрудничество в расследовании террористической атаки самолета МН17 требуют перевода нашей способности реагирования на совершенно иной уровень», - заявил он.

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