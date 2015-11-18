В 2019 году Украина возглавит исполком Европейской лесной комиссии ФАО

Государственное агентство лесных ресурсов Украины усиливает международное сотрудничество и отныне будет принимать непосредственное участие в работе Европейской лесной комиссии ФАО. Об этом заявил глава агентства Александр Ковальчук.

В частности, в состав Исполнительного комитета комиссии избрана главный специалист сектора международных отношений Гослесагентства Украины Любовь Полякова. Такое решение принято во время совместной сессии с Европейской экономической комиссией ООН в Швейцарии. В работе сессии приняли участие 230 специалистов из 39 стран мира. «Мы благодарны международным партнерам за высокую оценку и поддержку реформ в лесной отрасли Украины. Членство в исполкоме комиссии для нас уникальный шанс перенять лучший мировой опыт, привлечь к реализации стратегии развития отрасли еще больше специалистов и укрепить позиции нашего государства как одного из основных производителей и поставщиков леса в Европе», — сказал Александр Ковальчук.

Кроме Украины, в состав исполнительного комитета входят представители лесной администрации Бельгии и Нидерландов. До 2017 года работой комитета руководит представитель Турции. Украина будет иметь возможность возглавить исполком Европейской лесной комиссии в 2019 году. Кроме налаживания международного сотрудничества, участие Гослесагентства в работе Европейской лесной комиссии ФАО и ее Исполнительного комитета будет означать учет интересов лесного хозяйства Украины при формировании политики ФАО.