Нуланд призвала союзников не забывать об Украине в условиях борьбы с "Исламским государством"

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала союзников не забывать об Украине в условиях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте Госдепартамента США, которое она огласила 17 ноября в Берлине.

"Даже тогда, когда мы концентрируем внимание на ИГИЛ, мы не должны забывать, что только два года тому назад почти один миллион украинцев стоял в течение дней и недель в снежную погоду на Майдане с требованием, чтобы (украинское) правительство обеспечило им то, что мы имеем: человеческое достоинство, демократию, чистое правительство и правосудие", - подчеркнула Нуланд.

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В этой связи она отметила, что "когда Янукович повернулся спиной к Европе, украинцы не были лишены своего выбора. Однако было неприемлемым то, что все равно Янукович и Кремль встретили требование украинского народа оккупацией, танками, ракетными установками «Бук», поддержкой для сепаратистов, подрывной деятельностью и пропагандой".

Как отметила помощник госсекретаря, сегодня свободная часть Украины составляет 93% от всей территории страны, и она продолжает существовать как демократическое государство, потому что "украинцы боролись и умирали за свои права, и наши народы стояли вместе с украинским народом".