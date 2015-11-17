Лидер УКРОПа попросил Наливайченко прояснить историю "дела Корбана"

Соответствующее обращение Корбан разместил на своей странице в Facebook.

Политик мотивировал свой шаг тем, что именно Наливайченко возглавлял СБУ в тот период, когда появились материалы, которые легли в основу обвинения против него.

В частности, Корбан просит бывшего главу СБУ прояснить, известно ли ему о существовании уголовного преследования в отношении него по эпизодам с похищением людей, разворовывания средств благотворительного волонтерского фонда и вмешательством в избирательный процесс, которые датированы 2014-2015 годами.

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Также он обратился Наливайченко с просьбой ответить, известно ли ему об уклонении со стороны лидера УКРОПа от следственных действий по этим делам, даче им показаний следователям ГПУ и СБУ, о попытках бежать из страны после выдвижения ему обвинений, влиять на следствие и давить на свидетелей, а также о "заказном характере уголовных дел против него со стороны высших должностных лиц государства".

"Укроповец" подчеркнул, что наслышан о Наливайченко как о "принципиальном и авторитетном человеке", что подтверждают обстоятельства его отставки и последние антикоррупционные расследования, и рассчитывает на его ответ.

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"Уважаемый Валентин Александрович, я понимаю, что эти вопросы касаются ваших коллег, и, возможно, я ставлю вас в неловкое положение. Тем не менее, я не боюсь за себя – просто хочу, чтобы мои дети росли в другой стране, которую мы защищали с вами вместе, не жалея ни сил, ни времени, ни средств. Для этого мы все должны быть честными. Перед собой, перед людьми, перед Богом", – написал Корбан.