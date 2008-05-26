Блок Кличко готов сотрудничать в новом Киевсовете с БЮТ

Блок Виталия Кличко в будущем составе Киевского городского совета готов сотрудничать с Блоком Юлии Тимошенко и другими политическими силами, которые будут защищать интересы киевлян.

Об этом журналистам на брифинге сообщил лидер блока Виталий КЛИЧКО.

Он отметил, что в соответствии с результатами экзит-полов, Блок Кличко набирает значительное количество голосов и будущие депутаты Киевсовета блока «при любой погоде» будут защищать интересы киевлян.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, с какими именно политическими силами готов сотрудничать Блок Кличко В.КЛИЧКО отметил, что минувшие два года его команда удачно сотрудничала с БЮТ и он надеется, что такое плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем.

Он добавил, что также его блок готов к сотрудничеству и с другими политическими силами, кроме Блока Черновецкого, который дискредитировал себя в предыдущие годы.