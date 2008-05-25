Киевская ТИК изымает бланки протоколов, в которых нет Кличко

Киевская городская территориальная избирательная комиссия ликвидировала проблему с протоколами о повторном подсчете голосов, где отсутствовала фамилия кандидатов в мэры Виталия КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь теризбиркома Юрий ЛОЗОВСКИЙ.

«Мы своими силами эту ситуацию с протоколами уже ликвидировали. И я думаю, через час начнут развозить новые бланки. Старые – изымают», - сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах отсутствия фамилии кандидата на должность Киевского городского председателя в этих протоколах, Ю.ЛОЗОВСКИЙ сказал, что «это техника, ошибка типографская».

При этом он подчеркнул, что ситуация с этими протоколами не повлияла бы на результаты голосования. «Я бы не сказал, что она как-то могла повлиять на результаты, поскольку есть первичный протокол участковой избирательной комиссии и есть второй протокол – это результат итогов по району», - отметил секретарь ТИК.

Как сообщал УНИАН, представители Блока Кличко на некоторых избирательных участках Киева обнаружили протоколы о повторном подсчете голосов по выборам Киевского городского председателя, где отсутствовала фамилия В.КЛИЧКО под номером 31, то есть сразу после номера 30 шел номер 32-й.

Доверенное лицо В.КЛИЧКО в территориальной избирательной комиссии Александр ЧОРНОВОЛЕНКО заявил, что такая ошибка в протоколах не могла быть случайной, поскольку протоколы проверяются автоматически, а, следовательно, это было сделано сознательно. «Это широкомасштабная провокация, целью которой является лишить победы на выборах Виталия КЛИЧКО», - сказал А.ЧЕРНОВОЛЕНКО.