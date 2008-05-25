НУ-НС не принимал решения о поддержке Турчинова

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» не принимал никаких решений о поддержке кандидатуры Александра ТУРЧИНОВА на выборах Киевского городского председателя.

Об этом заявил председатель Политсовета НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщается на сайте Блока.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что заявление Юрия ЛУЦЕНКО о якобы определении А.ТУРЧИНОВА единым кандидатом на должность мэра Киева от демократических сил, не отвечает действительности. «Это - личное мнение Юрия Витальевича, которое, к сожалению, никак не поможет объединению демократов в Киеве. Поскольку, придя в воскресенье на участки, избиратели увидят, что после этого заявления в бюллетене не уменьшилось кандидатов в мэры, и действующему городскому председателю противостоит целый набор кандидатов от демократических сил», - констатировал В.КИРИЛЕНКО.

«Наш Блок и до, и после назначения выборов в Киеве неоднократно обращал внимание на тот очевидный факт, что только общий кандидат от всех демократических сил может победить действующего мэра. Чтобы засвидетельствовать искренность наших намерений, мы принципиально не выдвигали собственного кандидата в мэры, и призывали всех демократов сойтись на единой кандидатуре», - отметил лидер НУ-НС.

По словам В.КИРИЛЕНКО, ни БЮТ, ни другие демократические партии и блоки не прислушались к позиции НУ-НС и поставили свои партийные амбиции выше интересов киевлян.