УКРОП: Время династии Вилкулов ушло

Там, по предварительным результатам, побеждает кандидат от Объединения «Самопомич» Юрий Милобог, которого перед вторым туром поддержал УКРОП. Его соперник – Юрий Вилкул («Оппозиционный блок») не готов смириться поражением. Сейчас на членов избирательных комиссий оказывается беспрецедентное давление с целью исказить результаты голосования.

В частности, народный депутат Борис Филатов сообщил, что «Вилкул-младший уже снял с дежурства в Днепропетровске весь свой сброд и увез их обратно автобусами в Кривой Рог, чтобы дожать Юру».

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«Наши активисты, активисты УКРОПА, оказывают максимальную поддержку криворожской команде «Самопомощи». Надеемся на помощь правоохранительных органов и руководителя оперативного штаба по Днепропетровской области, советника министра Авакова Зоряна Шкиряка», – написал на своей странице в Facebook руководитель УКРОПа в Кривом Роге Николай Колесник, занявший на выборах мэра 3-е место.

В УКРОПе отмечают, что поражение Юрия и Александра Вилкулов на выборах мэров в Кривом Роге и Днепропетровске соответственно свидетельствует о закате династии Вилкулов.

«Гражданское общество больше не хочет видеть бывших «регионалов» у власти. Избиратели свое слово сказали, теперь нужно отстоять выбор граждан», – отметили в партии.