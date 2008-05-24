Россия создала в Керченском проливе "серую зону"

С начала текущего года российская сторона не выполняет Временное положение о порядке прохождения судов в Керченском проливе, которое было подписано между правительствами Украины и России после массовых кораблекрушений в ноябре 2007 года для обеспечения безопасности судоходства в проливе.

Об этом сообщается в еженедельнике «Зеркало недели» № 19 (698) от 24-30 мая со ссылкой на информацию Центра регулирования движения судов (ЦРДС) украинского госпредприятия «Дельта-лоцман» и ЦРДС «Керчь».

По данным «Дельта-лоцман», положение работало только до конца прошлого года, то есть всего полтора месяца.

«С 31 декабря россияне в одностороннем порядке отказываются его выполнять, — сообщил заместитель начальника ЦРДС «Керчь» Владимир КОГТЕВ. — Мы со своей стороны продолжаем его держать».

По данным центра «Керчь», за последние 10 дней зафиксировано 25 нарушений временного положения со стороны российских судов. При этом никаких официальных разъяснений от российской стороны по этому поводу до сих пор получить не удалось.

«Никаких официальных заявлений, ни в письменном виде, ни во время заседаний совместной правительственной комиссии получено не было», — сообщил «ЗН» заместитель министра транспорта и связи Украины, директор Департамента морского и речного транспорта Владимир РАБОТНЕВ.

Вместе с тем в неофициальном общении россияне, по его словам, ссылаются на прекращение действия Временного положения о судоходстве в проливе.

«Неофициально нам отвечают, что это положение приказано считать недействительным. Кем приказано, когда, на каком основании — ничего не знаем. Якобы два должностных лица с российской стороны не были уполномочены подписать такое соглашение, поэтому документ не прошел необходимую процедуру, значит не может быть легитимным», — сообщил замминистра.

Таким образом, образовалась «серая» зона. «Они там петляют, вроде как на российской стороне, вроде, на украинской, там непонятное что-то происходит. Нет никакого контроля за безопасностью мореплавания в канале, по выходу и в Черное, и в море Азовское. Украина не получает денег за перевалку. Мы даем возможность для злоупотреблений, та же контрабанда», — говорит замначальника портофлота Керченского МТП Александр ОЛЬХОВСКИЙ.

Напомним, Временным положением регламентировалось, что два раза в сутки стороны будут обмениваться данными относительно прогнозов погоды и штормовых предупреждений, и при наличии последних принимать обоюдное решение о переводе судов в более безопасное место. В Керченском проливе вводилась единая система безопасного прохождения судов. Каждый день к 18.00 центр «Керчь» должен был готовить планы прохождения судов на следующие сутки. Заход, выход и постановка судов на якорные стоянки должны были осуществляться с разрешения центра «Керчь». Приоритетность прохождения перед транзитными судами при этом имеют танкеры и суда с опасными грузами, которые ожидают выгрузки на якорных стоянках. Все эти суда курсируют исключительно по Керчь-Еникальскому каналу.

Справка УНИАН. Из-за шторма 10-11 ноября 2007 г. в Керченском проливе пострадало 15 судов, из них 5 затонули и 10 сели на мель. В частности, в южной части пролива разломился пополам российский танкер «Волгонефть-139». В результате в море попало около 1,2 тонн мазута. Затонули также суда «Вольногорск», сухогруз "Хач-Измаил", сухогруз "Нахичевань", "сухогруз "Ковель", которые перевозили приблизительно по 2 тыс. тонн серы каждый. Остальные (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" и 7 еще барж) сели на мель.