В Едином Центре ставят в пример Россию и Англию

Народный депутат Украины, член политической партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ предлагает 10% от стоимости иностранной книги перечислять на развитие украинского книгоиздательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

По ее мнению, украинские книгоиздатели находятся фактически на грани выживания.

«Распространение книжной продукции на 90% контролируются иностранным капиталом, преимущественно российским. Здесь бы нам пригодился опыт Великобритании, которая для защиты национального производителя прибегла к жесткой налоговой и таможенной политике в отношении англоязычной американской литературы», – сказала она.

Л.ОРОБЕЦ считает, что украинской власти в дуэте с функционерами от национального книжного бизнеса настало время осуществить реальные шаги во имя защиты отечественного печатного слова.

«В частности, из стоимости каждой иностранной книги, которая продается в Украине, стоило бы по крайней мере 10% адресовать фонду поддержки украиноязычного книгоиздательства», – предлагает представитель “Единого Центра”.

По ее убеждению, мудрая протекционистская политика в украинском книгоиздательстве удовлетворит потребности всех игроков нынешнего книжного рынка. «Качественная украинская книга вернет сторицей и государству, и бизнесу, и благодарному читателю. По крайней мере, в российском бюджете книгоиздательство сейчас занимает пятую позицию по уплате налогов, в частности, после нефти и газа", – отметила Л.ОРОБЕЦ.