У Балоги хотят срочно собрать Ющенко, Тимошенко и Стельмаха

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК предлагает проведение срочного совещания под председательством главы государства Виктора ЮЩЕНКО с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА относительно действий НБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

А.ШЛАПАК ожидает, что на таком совещании будут приняты решения о возобновлении основной цели деятельности НБУ – обеспечения стабильности национальной валюты, определены оптимальные границы колебания валютного курса, меры, необходимые для оживления развития внутреннего рынка.

В целом А.ШЛАПАК резко критикует политику НБУ относительно ревальвации гривни. По его мнению, ради борьбы с инфляцией, уровень которой за первые четыре месяца уже составил 113,1%, правительством вместе с Национальным банком был избран очень контроверсионный путь активного охлаждения экономики в целом.

«Применение таких мер дает результаты именно в период перегрева экономики, симптомом чего, в частности, является перепроизводство. В Украине наблюдается абсолютно противоположная тенденция – недостаточность предложения ради удовлетворения спроса», – сказал А.ШЛАПАК.

Первый заместитель главы Секретариата напомнил, что Украина уже имеет проблему с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса, которая после ревальвации станет критической (по оценкам экспертов около 10% ВВП). Именно поэтому эксперты заявляют о неизбежности девальвации курса уже в ближайшем будущем. «Раскачивание курса – последнее, что нужно экономике сегодня», – отметил А.ШЛАПАК.

Такое решение приводит к углублению проблем наших предприятий, в первую очередь экспортеров. Все их финансовые планы, в том числе государственных предприятий – разрушены. По словам А.ШЛАПАКА, произошло разрушение главного якоря стабильности в экономике - стабильности национальной валюты. Ведь даже на следующий день после принятия решения о ревальвации официального курса Национальный банк все равно не осуществлял интервенций в его поддержку и курс на межбанковском рынке составил уже 4,65 грн/дол. США. «С таким же успехом мы могли установить курс 4,40 или 4 гривни», – сказал первый заместитель главы Секретариата.

Он также отметил, что население, которое, несмотря на все негативные сигналы, верило Национальному банку, было спокойным и тем самым поддерживало стабильность экономики в целом, больше всего пострадало от таких решений. «Самоустранение Национального банка с валютного рынка привело к такой ревальвации наличного обменного курса, которая является эквивалентной изъятию 6 млрд. грн. сбережений граждан. Такой санкции никто не давал», – подчеркнул А.ШЛАПАК.

Кроме того, по его словам, связь уменьшения инфляции с ревальвацией довольно слабая. Это подтверждается анализом инфляционных тенденций 2004 и 2005 гг. – очевидная зависимость от объемов социальных выплат. Так, в 2004 году после резкого увеличения таких выплат инфляция также резко ускорилась, в то время как осуществление ревальвации в 2005 году не привело к ее замедлению. А.ШЛАПАК еще раз подчеркнул, что инфляция в 2008 году носит не монетарный характер, а потому пытаться укротить ее монетарными методами – большая ошибка.

Как прогнозирует А.ШЛАПАК, «в мае уже будет наблюдаться существенное замедление инфляции – по предварительным расчетам специалистов, она составит 0,8%. Это является следствием сезонности – 6 предыдущих лет инфляция в мае-августе или замедлялась почти до 0, или наблюдалась дефляция - а также следствие монетарного голода, созданного правительством и Национальным банком».

Таким образом, по его словам, для осуществления ревальвации сегодня не было весомых оснований и этот шаг можно расценить как толкающий экономику к стагфляции – сокращению темпов экономического роста при ускорении темпов инфляции.