Огрызко обещает в ближайшее время ответить на действия Москвы

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО обещает в ближайшее время ответить на действии Москвы относительно запрета въезда для украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Любляне по завершению заседания Тройка ЕС – Украина на уровне министров иностранных дел.

“Я вернусь в Киев, еще раз изучу эту информацию и отвечу”, - сказал он.

Украинской министр выразил непонимание причин, почему такое решение было принято Россией.

«Я могу представить, что эта проблема может быть ответом на действии Украины относительно заявлений мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА», - сказал украинский министр.

В то же время он отметил, что видит большую разницу в действиях России и Украины относительно запрета на въезд политиков. «В наших действиях была реакция на конкретные заявления, а здесь мы видим что-то новое», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также отметил, что на сегодня все в Украине отстаивают позицию хороших и конструктивных отношений с Российской Федерацией.

По его словам, существуют много причин для того, чтобы хотеть именно таких отношений. Среди них соседское положение двух держав, партнерские отношения и торговое сотрудничество, поскольку Россия является вторым торговым партнером Украины по объемам. «И именно поэтому, мы хотим иметь наилучшие возможные отношения», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня МИД России постановил ввести ограничения на въезд в Россию ряда украинских политиков.