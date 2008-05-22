Тимошенко уволила двух высокопоставленных чиновников

Кабинет министров Украины освободил Валентина КАСАПЧУКА и Леонида НЕТУДЫХАТУ от должностей заместителей министра транспорта и связи Украины. Соответствующие распоряжения Кабмина от 21 мая № 722-р и 721-р размещены на сайте парламента.

Согласно документам, В.КАСАПЧУК уволен в связи с переходом на другую работу, Л.НЕТУДЫХАТА - в связи с сокращением количества должностей заместителей министра.

Напомним, Валентин КАСАПЧУК был назначен на должность заместителя министра в сентябре 2006 г., курировал водную транспортную отрасль. Ранее он также занимал должность замминистра транспорта и связи - с июля 2004 г. по февраль 2005 г.

Леонид НЕТУДЫХАТА был назначен на должность в августе 2006 г., курировал в министерстве вопросы связи. До этого он также занимал должность замминистра в этом министерстве - с сентября 2004 г. по апрель 2005 г.