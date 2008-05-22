Совет НБУ вернул официальный курс на уровень 5,05 гривни за доллар

Национальный банк Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению Правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета НБУ.

П.ПОРОШЕНКО уточнил, что, исходя из решения совета Нацбанка, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

При этом он уточнил, что курс может быть изменен решением Правления НБУ в рамках действующего коридора 4,95-5,25 грн./долл., или курс изменится в том случае, если правление НБУ преодолеет право вето двумя третями голосов.

Как сообщал УНИАН, вчера Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. с 22 мая 2008 года.

На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.